С 1 февраля в Удмуртии выросли социальные выплаты

СЕГОДНЯ 07:15 2019-02-04T07:15:11+03:00

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С 1 февраля размер социальных выплат Удмуртии повысился на 4,3% - так же, как и по всей стране. Размер индексации установлен на основании уровня инфляции за прошлый год. Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ в УР сообщает об увеличении пособий для 60 категорий граждан. Сейчас в республике проживает 130 тысяч федеральных льготников, которых касается данное изменение.

Кстати, граждане, получающие пособие, могут попросить о предоставлении выплат в виде набора социальных услуг (НСУ). Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. После индексации стоимость полного денежного эквивалента НСУ составил 1121,42 руб. в месяц.

Также сообщается что с 1 февраля при назначении пенсии или истечении срока действия прежней пенсионной карты выплаты военным и сотрудникам правоохранительных органов будут перечисляться на карту «Мир».

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ИСТОЧНИК KP.RU