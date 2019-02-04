Молодежная команда ижевского «Зенита» сыграла вничью с «Миланом» и «Вильнюсом»
Молодежная команда футбольного клуба «Зенит-Ижевск» заняла 9 место на международном турнире Minsk Cup в Минске, не проиграв ни одного матча, сообщает пресс-служба клуба.
В групповом этапе команда Андрея Ложкина трижды сыграла вничью: с итальянским «Миланом» и литовским «Вильнюсом» - 0:0, с «Минском-1» - 2:2.
С тремя очками в активе футболисты 2005 года рождения заняли третье место. В завершающей стадии они обыграли еще три команды:
Матч за 9-16 места: «Зенит-Ижевск» 6:0 «Янтарь» (Россия);
Матч за 9-12 места: «Зенит-Ижевск» 2:0 «Даугавпилс» (Латвия);
Матч за 9 место: «Зенит-Ижевск» 1:0 «Балконтрол» (Нидерланды).
На сайте клуба сообщается, что «Зенитовцы» стали единственными, кому удалось выстоять против «Милана», ставшего, в итоге, победителем турнира, а голкипер «Зенита» Фадей Пивень признан лучшим в своем амплуа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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