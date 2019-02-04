Смертельное ДТП произошло в Удмуртии 2 февраля

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-04T10:40:05+03:00

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В Удмуртии, 2 февраля, на 7 километре автодороги «п. Игра – г. Глазов» Игринского района, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 35-летний мужчина, водитель автомобиля «Лада-гранта» при обгоне не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Хендай», которой управлял 36-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и пассажир – 39-летняя женщина «Лады-Гранта» погибли.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствие с пунктом 11.1. Правил дорожного движения РФ, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует водителям при ухудшении погодных условий максимально снизить скоростной режим, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта, даже на большом расстоянии.

Будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU