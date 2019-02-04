Источник: следов запрещенных веществ на теле Децла не обнаружили

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-04T14:49:14+03:00

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По данным источника «Комсомолки», стали известны предварительные итоги судебно-медицинской экспертизы тела Кирилла Толмацкого. Явных причин смерти при вскрытии не нашли - в том числе, веществ, которые могли привести к отравлению.

Экспертиза продолжается, первые ее официальные итоги появятся вечером 4 февраля, подробности станут известны еще через 3 дня.

Тело певца еще находится в Ижевске. Возможно, за ним приедут сегодня вечером.

Отметим также, что по данным источника, на наличие наркотиков проверялись все посетители клуба, но запрещенных веществ обнаружено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU