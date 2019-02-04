2019-02-04T15:35:09+03:00
Общество

Выставка «Куба рядом» открывается в Ижевске

Кубинское искусство будет впервые представлено в Удмуртии
Ардашева Екатерина
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Фото: пресс-служба УРМИИФото: пресс-служба УРМИИ
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Выставка кубинского художника Омара Годинеса под названием «Куба рядом» скоро откроется в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств. Более 40 живописных полотен и графических листов составят экспозицию. Как сообщает пресс-служба УРМИИ, в Удмуртии кубинское искусство будет представлено впервые.

Выставка приурочена к 60-летию кубинской революции, и творчество Омара Годинеса тоже в некотором роде революционно. В работах художника нашли свое отражение доколумбовые и афро-кубинские мифы, неожиданным образом соприкасающиеся с русской культурой.

Омар Годинес является выпускником Московского государственного художественного института, притом, что родился в Гаване.

На торжественном открытии будут присутствовать посол Республики Куба в Российской Федерации Его превосходительство господин Херардо Пеньяльвер Порталь, третий секретарь (по связям МИД, культуре и спорту) Марта Гарсия Эрнандес и художник Омар Годинес.

Выставка откроется 7 февраля в 18:30 и продлится до 1 апреля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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