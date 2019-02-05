Уроженка Ижевска Алина Загитова подписала соглашение с компанией PUMA
Завоевавшая в свои 16 лет титулы Олимпийской Чемпионки, Чемпионки России, Чемпионки Европы и Финала Гран-При фигуристка Алина Загитова подписала соглашение с PUMA, сообщает сайт europe-tc.
В рамках сотрудничества с известным брендом юная спортсменка приняла участие в рекламной кампании «БУДЬ СОБОЙ». Этот проект посвящен сильным, амбициозным девушкам. В числе глобальных амбассадоров бренда такие известные личности, как Селена Гомес, Адриана Лима и Кара Делевинь. Теперь к ним присоединилась и Алина Загитова.
- Для меня большая честь стать лицом всемирно известного бренда и присоединиться к команде столь известных мировых звезд-амбассадоров, а также стать первой российской фигуристкой для бренда PUMA, - говорит спортсменка. - Я уверена, что каждый человек может добиться любых высот, если он поставит перед собой цель, будет слушать свой внутренний голос и двигаться вперед. Сейчас для меня важно удержать ту планку, которую я достигла в свои 16 лет, ведь это так непросто быть первой и продолжать двигаться дальше к новым вершинам. Надеюсь, что наше сотрудничество с PUMA будет успешным и поможет нам вместе идти к новым победам.
Уже появились первые рекламные снимки. На них российская фигуристка представляет ключевой силуэт коллекции Весна-Лето 2019, сменив привычный зрителям сценический костюм на яркую спортивную одежду. Тем самым она как бы подчеркивает важность тренировок в зале на пути к успеху.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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