2019-02-05T13:08:19+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Алина Загитова подписала соглашение с компанией PUMA

Фигуристка стала одним из глобальных амбассадоров бренда
Ардашева Екатерина
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Фото: europe-tcФото: europe-tc
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Завоевавшая в свои 16 лет титулы Олимпийской Чемпионки, Чемпионки России, Чемпионки Европы и Финала Гран-При фигуристка Алина Загитова подписала соглашение с PUMA, сообщает сайт europe-tc.

В рамках сотрудничества с известным брендом юная спортсменка приняла участие в рекламной кампании «БУДЬ СОБОЙ». Этот проект посвящен сильным, амбициозным девушкам. В числе глобальных амбассадоров бренда такие известные личности, как Селена Гомес, Адриана Лима и Кара Делевинь. Теперь к ним присоединилась и Алина Загитова.

- Для меня большая честь стать лицом всемирно известного бренда и присоединиться к команде столь известных мировых звезд-амбассадоров, а также стать первой российской фигуристкой для бренда PUMA, - говорит спортсменка. - Я уверена, что каждый человек может добиться любых высот, если он поставит перед собой цель, будет слушать свой внутренний голос и двигаться вперед. Сейчас для меня важно удержать ту планку, которую я достигла в свои 16 лет, ведь это так непросто быть первой и продолжать двигаться дальше к новым вершинам. Надеюсь, что наше сотрудничество с PUMA будет успешным и поможет нам вместе идти к новым победам.

Уже появились первые рекламные снимки. На них российская фигуристка представляет ключевой силуэт коллекции Весна-Лето 2019, сменив привычный зрителям сценический костюм на яркую спортивную одежду. Тем самым она как бы подчеркивает важность тренировок в зале на пути к успеху.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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