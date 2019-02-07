2019-02-07T11:27:11+03:00
Происшествия

Оторвавшееся от грузовика колесо убило пассажирку автомобиля на трассе Удмуртии

Все обстоятельства ДТП устанавливаются
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии 6 февраля на 255 км автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7» Игринского района оторвавшееся от грузовика колесо убило пассажирку легкового автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Оторвавшиеся колеса от грузовика «Вольво», которым управлял 31-летний мужчина, отлетели в автомобиль «Хендай», - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажирка легковой машины «Хендай», 34-летняя девушка погибла. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что водитель обязан перед выездом проверить и в пути следования обеспечить исправное техническое состояние своего автомобиля. При использовании технически исправного транспортного средства, соблюдении скоростного режима, дорожных знаков и разметки, а также внимательности и концентрации на складывающейся на дороге ситуации, водитель сможет избежать дорожно-транспортных происшествий, уберечь себя и остальных участников дорожного движения от беды.

Помните, от ваших действий зависят ваша жизнь, здоровье и жизнь других участников дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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