2019-02-11T05:57:29+03:00
Общество

Неделя в Ижевске ожидается умеренно теплая и снежная

Особенно потеплеет к выходным
Ардашева Екатерина
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Снегопады продолжатсяСнегопады продолжатсяФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В ночь на понедельник 11 февраля температура воздуха в Ижевске ожидается -8...-11°С, но днем потеплеет до -5°С. Северный ветер скоростью 3-4 м/с сохранится до пятницы. Днем будет облачно, пройдет небольшой снег.

12 февраля, во вторник, ожидается -9… 13°С. Утром пойдет небольшой снег, а днем прояснится.

В среду 13 февраля также будет прохладно: -9...-14 °С. Днем ожидается переменная облачность, без осадков.

14 февраля, в четверг, снова пойдет небольшой снег. Температура -8…-13 °С и северный ветер.

15 февраля, в пятницу, весь день будет иди снег и потеплеет: температура -3...-8 °С.

16 февраля, в субботу, потепление продолжится до -2..-6 °С. Ожидаются снегопады. Ветер сменится на южный, его скорость будет 3-4 м/с.

В воскресение 17 февраля температура воздуха составит -4...-11 °С. Ветер юго-западный, 4 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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