За минувшее воскресение в Ижевске дважды прорвало водопровод

СЕГОДНЯ 06:35 2019-02-11T06:35:16+03:00

Дом и школа остались без ХВС Фото: Архив КП

Изменить размер текста: A A

В воскресение 10 февраля в Устиновском районе Ижевска произошло сразу два порыва на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщалось на официальном сайте Администрации города.

Без ХВС на все утро остались жители 98 квартир дома № 75 по ул. Ворошилова. Во двор дома даже был организован подвоз воды.

Второй порыв произошел на входе в здание школы № 76 (ул. Барышникова, 51).

На место аварий срочно выехали бригады «Ижводоканала».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рыбак из Удмуртии уснул на морозе (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU