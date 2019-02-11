За минувшее воскресение в Ижевске дважды прорвало водопровод
Аварии устраняли бригады «Ижводоканала»
Дом и школа остались без ХВСФото: Архив КП
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В воскресение 10 февраля в Устиновском районе Ижевска произошло сразу два порыва на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщалось на официальном сайте Администрации города.
Без ХВС на все утро остались жители 98 квартир дома № 75 по ул. Ворошилова. Во двор дома даже был организован подвоз воды.
Второй порыв произошел на входе в здание школы № 76 (ул. Барышникова, 51).
На место аварий срочно выехали бригады «Ижводоканала».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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