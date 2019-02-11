Бречалов: более 600 социальных объектов Удмуртии находятся в критическом состоянии

СЕГОДНЯ 07:52 2019-02-11T07:52:06+03:00

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Александр Бречалов выступил 8 февраля на пленарном заседании съезда Общероссийского конгресса муниципальных образований в Москве. Об этом сообщается на сайте Главы и Правительства Удмуртской Республики.

В ходе заседания Глава региона рассказал о работе Команды Удмуртии над национальными проектами и поделился опытом участия республики в проекте "Комфортная городская среда".

Отдельной темой доклада стали проблемы социальной инфраструктуры. Как сообщил Александр Бречалов, по итогам инвентаризации 2018 года, более 600 объектов Удмуртии находятся в критическом состоянии. На их ремонт необходимо 10 млрд. рублей.

- В бюджет 2019 года мы заложили почти три миллиарда рублей на ремонт школ, детских садов, больниц, амбулаторий. И это будет первый шаг в этом направлении. Считаю, такая работа вписывается и в рамки реализации национальных проектов, - сказал Глава Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU