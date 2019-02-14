На нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске сбили женщину

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-14T10:42:23+03:00

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В Ижевске, напротив дома №20 по улице 30 лет Победы, 13 февраля автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 28-летний мужчина, водитель автомобиля «Тойота-Королла», наехал на женщину 46 лет, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина получила травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

Уважаемые пешеходы! На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.

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ИСТОЧНИК KP.RU