Жители ижевской многоэтажки купили домик для бездомной кошки

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-16T16:52:44+03:00

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Жители многоэтажного дома №14а по улице Дзержинского в Ижевске приютили у себя бездомную кошку. Нового друга прозвали Мусей и даже купили ей теплый мягкий домик, который поставили на улице.

- Ее подобрала одна из жительниц. Принесла к нам, вскоре на свои деньги кастрировала, - рассказала старшая по дому Татьяна. – Первый домик простоял недолго – украли. Потом поставили Мусе новый.

Вначале кошку пытались поселить в подъезде, но ей там не понравилось. Сейчас она заходит в дом только, чтобы погреться у батареи.

- Как только кто-то выходит из дома, Муся сразу бежит и начинает тереться об ноги. Ждет, что ей снова принесла какие-нибудь вкусности, - объяснила Татьяна.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

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ИСТОЧНИК KP.RU