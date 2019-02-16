2019-02-16T16:52:44+03:00
Общество

Жители ижевской многоэтажки купили домик для бездомной кошки

Животное приютили возле одного из подъездов
Наталья СорокинаМария Хафизова
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Жители многоэтажного дома №14а по улице Дзержинского в Ижевске приютили у себя бездомную кошку. Нового друга прозвали Мусей и даже купили ей теплый мягкий домик, который поставили на улице.

- Ее подобрала одна из жительниц. Принесла к нам, вскоре на свои деньги кастрировала, - рассказала старшая по дому Татьяна. – Первый домик простоял недолго – украли. Потом поставили Мусе новый.

Вначале кошку пытались поселить в подъезде, но ей там не понравилось. Сейчас она заходит в дом только, чтобы погреться у батареи.

- Как только кто-то выходит из дома, Муся сразу бежит и начинает тереться об ноги. Ждет, что ей снова принесла какие-нибудь вкусности, - объяснила Татьяна.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спортсменка из Удмуртии Алина Загитова поздравила свою собаку с праздником
Проект памятника «Оружейникам Удмуртии» вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Озвучены новые сроки ремонта моста через реку Подборенка возле школы №5 в Ижевске
Подозреваемых в вооруженном нападении на офис задержали в Удмуртии
Спортсменка из Удмуртии заняла 20-е место в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону
16 февраля в Ижевске ожидается небольшой снег
Пешеходный переход около школы «Гармония» оборудуют в Ижевске
Парикмахер салона красоты в Удмуртии подозревается в незаконном хранении наркотиков
В выходные в Ижевске ожидается теплая погода
В выходные гостей «Новой ярмарки» ждут интересные покупки и мастер-классы
В Сквере Победы в Ижевске состоялась акция «Дорога памяти»
Абоненты Tele2 в Удмуртии переходят на LTE
16-летнего подростка разыскивают в Ижевске
Главные мероприятия, приуроченные к 100-летию Михаила Калашникова, которые пройдут в Ижевске
Ижевчанин задержан по подозрению в распространении порнографических материалов