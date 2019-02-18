В понедельник и пятницу в Ижевске потеплеет до -1°С

СЕГОДНЯ 06:17 2019-02-18T06:17:02+03:00

А во вторник наоборот похолодает

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Понедельник 18 февраля в Ижевске будет теплым. Об этом сообщает Удмуртгидрометцентр. Дневная температура воздуха ожидается -1...-3°С. Однако ветер подует северный, со скоростью до 6-11 м/с. Пройдет продолжительный снег. На дорогах возможен слабый гололед.

Ночью 19 февраля, во вторник, ожидается снег и падение температуры до -15°С. Утром выглянет солнце, а днем ожидается переменная облачность и температура -11…-15°С. К вечеру опять пойдет снег. Ветер северный, 4-6 м/с.

В среду 20 февраля начнет теплеть: днем -6...-9 °С, переменная облачность, небольшой снег. А к ночи температура может повыситься до -4°С. Ветер ожидается южный, 3-5 м/с.

21 февраля, в четверг, ожидается снегопад, который особенно усилится к вечеру. Ночная температура -3…-4 °С. Ветер южный, 7-10 м/с.

В пятницу 22 февраля также будет тепло и снежно: -3...-5 °С ночью и -1...-3 °С днем. Южный ветер будет переходить на восточный и северный скоростью 1-3 м/с.

23 февраля, в субботу, немного похолодает ночью – до -11 °С, а днем будет -5…-9°С. Пройдет слабый снег. Ветер северный 2-3 м/с.

В воскресение 24 февраля температура воздуха ожидается небольшой снег. Ночная температура опустится до -10…-11°С, днем будет -7…-10°С. Ветер юго-западный 2-3 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU