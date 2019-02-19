2019-02-19T11:38:47+03:00
Происшествия

Более 200 человек задействовано в поисках 14-летнего парня, который пропал в Удмуртии

О нем нет известий уже три дня
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-службе МВД по УдмуртииФото: пресс-службе МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Можге пропал 14-летний Степан Кушаев. Молодой человек 16 февраля около 2 часов ночи ушел в сторону улицы Казанская и больше его никто не видел. На поиски подростка ежедневно собираются волонтеры, добровольцы, спасатели и сотрудники полиции.

В понедельник, 18 февраля, в местном дворце культуры были организованы поисковые отряды из сотрудников администрации и подведомственных структур управления образования, управления культуры и спорта и МУП ЖКХ города Можги, которые вышли на поиски пропавшего.

- Было задействовано 124 человека. Проверили Дубительский микрорайон, часть Цыганского поселка, улицу Можгинскую. Присоединились представители Добровольной народной дружины. Поиски продолжаются и находятся под моим личным контролем, - сообщил глава города Михаил Трофимов.

Во вторник, 19 февраля, был повторный сбор сотрудников администрации. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка озвучил новые районы для поисков подростка, а также дублированы возможные места пребывания пропавшего для их повторного обследования.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, мальчик до сих пор не найдет. Задействован весь личный состав полиции – это более 70 человек.

Фото: пресс-службе МВД по Удмуртии

Фото: пресс-службе МВД по Удмуртии

ПРИМЕТЫ

Был одет: спортивная вязаная шапка с помпоном черного цвета, куртка темно-синего цвета длиной чуть выше колена, серые спортивные штаны, кофта синяя с капюшоном, кроссовки зимние черного цвета.

Убедительная просьба ко всем! Если вам что-то известно о местонахождении Степана, звоните по телефонам: 8-999-362-06-17 или позвонить в полицию 02 (сот. 102), 3-15-11.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске разыскивают 77-летнюю пенсионерку, которая страдает потерей памяти
АО «ИПОПАТ» в Ижевске принял решение пустить дополнительные рейсы на автобусе №6 «Центр-Люлли»
Кто должен вывозить снег со дворов Ижевска?
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заявлена на Кубок России
Что делать жителям Удмуртии, если пришли квитанции без строчки «обращение с ТКО»?
Начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска освободили от должности
Командный Кубок России по боксу среди мужчин пройдет в Ижевске
Есть вопрос: куда в Ижевске сдать новогоднюю елку?
На территории 1-й РКБ в Ижевске проходят антитеррористические учения
Уроженка Ижевска Алина Загитова подумала над сменой образа
Двое жителей Удмуртии обвиняются в убийстве
Новые аттракционы появятся в Летнем саду Ижевска
2-недельный субботник может пройти в Ижевске
Отключение света и проблемы с транспортом: как Ижевск пережил непогоду
В ижевских школах сняли режим карантина
Жителей Ижевска предупреждают о своевременной уборке снега с козырьков балконов
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту падения 8-летнего школьника с крыльца школы
Около 600 кг некачественного мяса специалисты изъяли в Удмуртии за 2018 год
За 2018 год в Удмуртии отмечен рост кредитования
Уголовное дело охранника, который пытался украсть 6,5 млн рублей, направлено в суд Ижевска
В бывшем корпусе ижевского завода «Буммаш» появятся сервисный центр и офисы
За январь 2019 года Регоператор в Удмуртии вывез более 20 тысяч тонн мусора