Более 200 человек задействовано в поисках 14-летнего парня, который пропал в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-19T11:38:47+03:00

О нем нет известий уже три дня

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В Можге пропал 14-летний Степан Кушаев. Молодой человек 16 февраля около 2 часов ночи ушел в сторону улицы Казанская и больше его никто не видел. На поиски подростка ежедневно собираются волонтеры, добровольцы, спасатели и сотрудники полиции.

В понедельник, 18 февраля, в местном дворце культуры были организованы поисковые отряды из сотрудников администрации и подведомственных структур управления образования, управления культуры и спорта и МУП ЖКХ города Можги, которые вышли на поиски пропавшего.

- Было задействовано 124 человека. Проверили Дубительский микрорайон, часть Цыганского поселка, улицу Можгинскую. Присоединились представители Добровольной народной дружины. Поиски продолжаются и находятся под моим личным контролем, - сообщил глава города Михаил Трофимов.

Во вторник, 19 февраля, был повторный сбор сотрудников администрации. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка озвучил новые районы для поисков подростка, а также дублированы возможные места пребывания пропавшего для их повторного обследования.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, мальчик до сих пор не найдет. Задействован весь личный состав полиции – это более 70 человек.

Фото: пресс-службе МВД по Удмуртии

ПРИМЕТЫ

Был одет: спортивная вязаная шапка с помпоном черного цвета, куртка темно-синего цвета длиной чуть выше колена, серые спортивные штаны, кофта синяя с капюшоном, кроссовки зимние черного цвета.

Убедительная просьба ко всем! Если вам что-то известно о местонахождении Степана, звоните по телефонам: 8-999-362-06-17 или позвонить в полицию 02 (сот. 102), 3-15-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU