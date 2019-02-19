На трассе в Удмуртии столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-19T15:43:16+03:00

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В Удмуртии, на 10 км автодороги «Сарапул-Камбарка», 18 февраля столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля «Хендай Солярис», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Ауди» под управлением 38-летнего мужчины. После столкновения автомобиль «Хендай Солярис» врезался в стоящий грузовик, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендай Солярис», 30-летний мужчина, получил травмы.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

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ИСТОЧНИК KP.RU