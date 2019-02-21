В ночь с 19 на 20 февраля жители Ижевска могли наблюдать суперлуние
В ночь с 19 на 20 февраля жители Ижевска могли наблюдать огромную луну. Такое явление назвали суперлунием – это когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км.
Фото: Alexey Bas
В этот период луну можно было увидеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Фото: Alexey Bas
Фото: соцсети
Кстати! Ученые утверждают, что суперлуние воздействует на людей негативно. Сулит неудачи, и вообще, это не самое приятное явление. Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель - неделю до своего восхода и неделю после.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Суперлуние.19.02.19 23-20. Ижевск. Телевик f=150mm
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»