В ночь с 19 на 20 февраля жители Ижевска могли наблюдать суперлуние

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-21T11:40:08+03:00

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В ночь с 19 на 20 февраля жители Ижевска могли наблюдать огромную луну. Такое явление назвали суперлунием – это когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км.

Фото: Alexey Bas

В этот период луну можно было увидеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Фото: Alexey Bas

Фото: соцсети

Кстати! Ученые утверждают, что суперлуние воздействует на людей негативно. Сулит неудачи, и вообще, это не самое приятное явление. Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель - неделю до своего восхода и неделю после.

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Суперлуние.19.02.19 23-20. Ижевск. Телевик f=150mm

ИСТОЧНИК KP.RU