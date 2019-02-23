Магистрали Ижевска очистят от снега 23 февраля

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-23T09:01:45+03:00

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23 февраля на городских магистралях проведут снегоуборочные работы. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. Ижевчан просят не оставлять автомобили на обочинах дорог.

- Совместно с ГИБДД ижевские дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи машины создают препятствия уборке снега. Автовладельцев попросят оперативно убрать свои машины, в случае отказа - автомобили будут переставляться с помощью эвакуаторов, - сказано в сообщении.

Работы будут проводиться по графику:

С 8.00 до 10.00 - Пушкинская, Советская;

С 8.00 до 12.00 - К. Либкнехта, Удмуртская, Ленина, 40 лет Победы, К. Маркса, Первомайская, Кирова, Песочная, Воткинское шоссе, Славянское шоссе, дорога на СХВ, Буммашевская короткая, 50 лет ВЛКСМ, 30 лет Победы;

С 10.00 до 19.00 - центральные улицы по центральному квадрату от К. Либкнехта до Холмогорова, от М. Горького до Удмуртской, тротуары Первомайского района;

С 13.00 до 19.00 - М. Горького, Кирова, Песочная, Холмогорова, Майская, К.Маркса, Сарапульский тракт, мкрн Костина Мельница, Медведево, дорога на Южное кладбище, Маяковского, Магистральная, Партизанская, Железнодорожный, Маркина, Володарского, Красноармейская, Чугуевского, Воровского, Промышленная, Орджоникидзе, Ракетная, Камбарская, Союзная, 10 лет Октября, 9-е Января, Ворошилова, пр. Автозаводской, Дзержинского, Воткинское и Славянское шоссе до гаражей;

С 8.00 до 19.00 -Холмогорова, Кузнечная, Владивостокская, Буммашевская длинная, Потемкина, Тимирязева, Совхозная, 8-е Марта, Серова, Авангардная, Южная набережная, Заречная, Крылова, Шабердинский тракт, Клубная, Новоажимова, Баранова, О. Кошевого, Азина, Областная, Гагарина, Кирпичная.

ИСТОЧНИК KP.RU