Проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра Короленко в Ижевске, уже готов

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-26T08:01:22+03:00

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Уже готов проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра имени Короленко в Ижевске. Напомним, что здание находится в ветхом состоянии и на его ремонт необходимо больше 400 миллионов рублей. Решено было снести объект.

- Совместно с сообществом «Удмурт Кенеш» мы прорабатывали этот вопрос. Они уже подготовили проект, учитывая интересы и запросы общества. На данный момент ведутся переговоры с Министерством культуры России о финансовой поддержке, - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU