2019-02-27T07:41:13+03:00
Общество

Кадет Следственного комитета Удмуртии получил общественную награду в номинации «Спасение жизни»

Школьника выбрали жители района
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: СУ СК России по УРФото: СУ СК России по УР
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В День защитника Отечества в поселке Балезино прошло мероприятие «Мужской поступок». Н празднике поздравили кадета, победившего в номинации «Спасение жизни». Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

- Накануне праздника среди жителей Балезинского района был проведен опрос, по результатам которого в номинации «Спасение жизни» получил общественное признание кадет кадетского класса имени Андрея Касимова МБОУ «Кожильская средняя школа» Балезинского района под патронатом Следственного комитета России Александр Алексеев, - сообщает пресс-служба.

В неполные 13 лет Саша совершил настоящий мужской поступок. В июне 2018 года на пляже реки Чепцы он заметил тонущего сверстника. Александр, не раздумывая, протянул ему руку помощи и принял все меры для спасения. Он тянул его за руку, насколько хватало сил, стараясь удержать на поверхности воды. Остальные отдыхающие растерялись, увидев, что мальчик тонет.

- К сожалению, спасти шестиклассника Саше не удалось, но в экстренной ситуации он проявил себя мужественно и благородно. Один из благородных поступков Саша совершил, когда учился в пятом классе. Во время лыжных соревнований он дотащил «на буксире» до финиша девочку, у которой сломалась лыжная палка. Мало того, что он не оставил юную спортсменку без помощи, вместе они смогли занять призовое место! – сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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