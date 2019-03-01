В Удмуртии пропал человек

СЕГОДНЯ 07:14 2019-03-01T08:13:28+03:00

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Ночью с 23 на 24 января из дома ушел и не вернулся Миннибаев Айрат Альфредович. Об этом сообщается в группе “ПСО-18”.

Мужчина жил в Сарапуле на улице Озерной. Предполагают, что он был одет в серую куртку, джинсы и серо-желтую вязаную шапку с помпоном. Особые приметы: рост около 180 см, карие глаза, темные волосы, залысины на голове. На плече у Айрата татуировка в виде переплетенных букв ММА. На ноге у мужчины татуировка в виде паука.

Если вы знаете что-то о судьбе Айрата Миннибаева, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) или на горячую линию “ПСО регион 18”: 89511952971.

ИСТОЧНИК KP.RU