В Воткинске сошел снег на торговые палатки рынка

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-02T15:05:29+03:00

По предварительным данным, пострадал один человек

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В субботу, 2 марта, в Воткинске произошел сход снега с крыши здания, который свалился на торговые палатки рынка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение об инциденте поступило в 13.56 по местному времени.

- На место выехало 15 единиц техники и 43 человека личного состава, - сообщает пресс-служба.

Фото: Наталья Пермякова

По предварительным данным, пострадал один человек. Информация на данный момент еще уточняется, работы на месте происшествия продолжаются.

ВАЖНО!

Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике напоминает правила безопасности во время оттепелей и снегопадов:

- Нужно обращать внимание на скопления снега и наледи на крышах и обходить места возможного их падения.

- Не следует передвигаться вдоль стен зданий. На тротуаре придерживайте дальней от стены дома стороны.

- При выходе из дома не задерживайтесь у подъезда. Быстрым шагом отойдите на безопасное расстояние.

- Чаще всего сосульки образуются над водостоками. Также об опасности может предупредить обледенение тротуаров, т.к. обычно толстый слой наледи образуется под сосульками.

- Если вы увидели ограждение и знак о проведении очистки крыш от снега, обойдите это место. Прислушивайтесь к указаниям работников коммунальных служб.

- При обнаружении сосулек или свисающих снежных масс на крышах зданий сообщайте об этом в управляющую компанию или руководителям организаций. Согласно законодательству, именно на них лежит ответственность за полученный материальный ущерб и травмы от падения снежно-ледовых масс.

ИСТОЧНИК KP.RU