Ижевчанин получил федеральную награду за спасение подростков при обрушении дома на Удмуртской

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-03T12:32:48+03:00

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Школьник из Ижевска Игорь Баль, помогавший выбраться сверстникам во время обрушения дома на ул. Удмуртской, стал лауреатом всероссийского проекта «Горячее сердце». Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» родственница подростка Марина Баль.

- Можно чуточку похвастаюсь? Помните, снимали моего племянника- Игоря Баля? Его пригласили в Москву, - сказано в сообщении.

Как сообщили организаторы, торжественная церемония награждения состоялась 1 марта.

- Недавно мы отмечали День защитника Отечества. В этом году впервые наша церемония проходит в зале Славы Музея Победы. Это символично, что именно здесь мы чествуем самых отважных, – рассказала президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

1 марта во всех школах России прошли уроки мужества, на которых рассказывали о лауреатах «Горячего сердца» этого года. Игорь Баль помог выбраться своим сверстникам и преподавателям из заваленного помещения, когда после взрыва газа обрушилась секция дома на ул. Удмуртской. В ноябре 2018 года за это его наградили грамотой главного управления МЧС России по Удмуртии.

Отметим, лауреатами «Горячего сердца – 2019» стали 140 человек, четверо из которых – посмертно. Кроме того, награды получили пять общественных организаций и объединений. Часть лауреатов награждают на торжественной церемонии в Москве, еще часть приезжают на региональные церемонии.

Проект «Горячее сердце» – это система целенаправленной работы по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения России. С ноября 2013 года в России реализуется социально значимый проект Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце», основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU