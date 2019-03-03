Ижевчанин получил федеральную награду за спасение подростков при обрушении дома на Удмуртской
Школьник из Ижевска Игорь Баль, помогавший выбраться сверстникам во время обрушения дома на ул. Удмуртской, стал лауреатом всероссийского проекта «Горячее сердце». Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» родственница подростка Марина Баль.
- Можно чуточку похвастаюсь? Помните, снимали моего племянника- Игоря Баля? Его пригласили в Москву, - сказано в сообщении.
Как сообщили организаторы, торжественная церемония награждения состоялась 1 марта.
- Недавно мы отмечали День защитника Отечества. В этом году впервые наша церемония проходит в зале Славы Музея Победы. Это символично, что именно здесь мы чествуем самых отважных, – рассказала президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.
1 марта во всех школах России прошли уроки мужества, на которых рассказывали о лауреатах «Горячего сердца» этого года. Игорь Баль помог выбраться своим сверстникам и преподавателям из заваленного помещения, когда после взрыва газа обрушилась секция дома на ул. Удмуртской. В ноябре 2018 года за это его наградили грамотой главного управления МЧС России по Удмуртии.
Отметим, лауреатами «Горячего сердца – 2019» стали 140 человек, четверо из которых – посмертно. Кроме того, награды получили пять общественных организаций и объединений. Часть лауреатов награждают на торжественной церемонии в Москве, еще часть приезжают на региональные церемонии.
Проект «Горячее сердце» – это система целенаправленной работы по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения России. С ноября 2013 года в России реализуется социально значимый проект Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце», основной целью которой является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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