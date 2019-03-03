Два человека погибли при столкновении ВАЗа и грузовика в Удмуртии
Автокатастрофа произошла утром 3 марта
Два человека погибли при столкновении ВАЗа и грузовика в Удмуртии
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Два человека погибли в Удмуртии при столкновении ВАЗа и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД .
По предварительной информации, автокатастрофа произошла 3 марта в 8:43 на 35-м км трассы Елабуга-Пермь. 40-летняя женщина за рулем ВАЗа не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Скания».
В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали. а два ее пассажира погибли.
Как сообщили правоохранители, обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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