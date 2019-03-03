СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-03T18:09:58+03:00

Чемпионат и Первенство России по морскому многоборью впервые состоятся в Ижевске

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Чемпионат и Первенство России по морскому многоборью (0+) пройдут в Ижевске с 8 по 10 марта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подобные соревнования состоятся в муниципалитете первый раз.

В программу состязаний входят бег на 800 м, стрельба из пневматического пистолета Иж-46 и плавание на 200 м.

Всего на чемпионат должны приехать 180 спортсменов из Ульяновска, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Воронежа, Астрахани, Новороссийска, Рыбинска, Ижевска и Санкт-Петербурга. Ижевск представят члены сборной Федерации морского многоборья Удмуртии и спортивной школы «Морской центр «Дельфин».

Торжественное открытие соревнований состоится в легкоатлетическом манеже 8 марта в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU