Чемпионат и Первенство России по морскому многоборью впервые состоятся в Ижевске
Чемпионат и Первенство России по морскому многоборью (0+) пройдут в Ижевске с 8 по 10 марта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подобные соревнования состоятся в муниципалитете первый раз.
В программу состязаний входят бег на 800 м, стрельба из пневматического пистолета Иж-46 и плавание на 200 м.
Всего на чемпионат должны приехать 180 спортсменов из Ульяновска, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Воронежа, Астрахани, Новороссийска, Рыбинска, Ижевска и Санкт-Петербурга. Ижевск представят члены сборной Федерации морского многоборья Удмуртии и спортивной школы «Морской центр «Дельфин».
Торжественное открытие соревнований состоится в легкоатлетическом манеже 8 марта в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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