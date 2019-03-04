2019-03-04T06:25:30+03:00
Общество

В Ижевск идет весенняя оттепель

В конце недели пройдут первые дожди
Ардашева Екатерина
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Наступает веснаНаступает веснаФото: Архив КП
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Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, в выходные через республику прошел активный циклон, принесший кратковременное похолодание в ночь с воскресения на понедельник. Далее ожидается потепление.

Днем 4 марта температура сохранится несколько пониженная: -6..-8°С. Северный ветер скоростью до 5 м/с утихнет и сменит свое направление на юго-западный. Пройдет небольшой снег.

Во вторник 5 марта дневная и ночная температуры будут держаться около -4°С. Ожидается снегопад, который может усилиться к ночи. Ветер южный 3 м/с.

В среду 6 марта днем будет +2°С, а ночью -5°С. Пройдет снег с дождем. Ветер юго-западный 7 м/с.

Усиление снегопада возможно 7 марта, в четверг. Днем столбик термометра опустится до -3°С, а ночью до -13°С. Ветер будет западный, скоростью 5 м/с.

В пятницу 8 марта днем -3°С, а ночью -6°С. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 6 м/с.

А 9 марта, в субботу, временами ожидается дождь. Днем потеплеет до +3°С, ночью температура будет около -2°С. Юго-западный ветер подует со скоростью 7 м/с.

В воскресение 10 марта день тоже будет теплым, около +1°С. Ночью ожидается 0°С. Пройдет снег с дождем. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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