2019-03-04T07:28:15+03:00
Общество

Глава Ижевска посетил частный сектор Первомайского района

Он проверил, как идет подготовка к паводку
Ардашева Екатерина
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Фото: пресс-служба Администрации ИжевскаФото: пресс-служба Администрации Ижевска
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В воскресение 3 марта Олег Бекмеметьев проверил частный сектор Первомайского района на готовность к паводку, побывав в пр. Жечева, на ул. Суворова, ул. Магистральная и ул. Щедрина. О визите сообщила Администрация Ижевска.

Существующие проблемы глава города обсудил с заместителем главы Администрации города по ЖКХ и строительству Игорем Сальниковым, начальником Управления благоустройства и транспорта Ольгой Удаловой, Главой Администрации Первомайского района Натальей Сазоновой, а также с руководителями городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства, и представителями подрядной организации.

По словам Натальи Сазоновой, сейчас работы по вывозу снега необходимо максимально активизировать, особенно в местах, где нет водоотводных канав. Общая протяженность участков, подверженных подтоплению, - 16,5 км. Для минимизации паводка необходимо регулярно вывозить снег с 25 улиц частного сектора. На данный момент подрядчик приступил к вывозу снега с проезда Жечева.

В связи с тем, что интенсивность снегопадов не снижается, глава Ижевска дал районной Администрации и дорожным службам поручение составить четкие графики вывоза снега и расчистки водоотводных канав. Приступить к этим работам они должны, не дожидаясь потепления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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