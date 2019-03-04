Благотворительный забег «Подари цветы бабушке!» состоится в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-04T08:04:42+03:00

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Любой желающий сможет поздравить одиноких бабушек, проживающих в домах престарелых Удмуртии, с весной и Международным женским днем. Об этом сообщила Администрация Ижевска.

В субботу 9 марта в Парке им. С.М. Кирова, состоится благотворительный забег «Подари цветы бабушке!». Сумма, которую соберут в рамках этого мероприятия, будет направлена на покупку цветов и их доставку в дома престарелых.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, выбрать дистанцию: 2,5 км или 5 км, и внести стартовый взнос.

Сбор участников состоится 9 марта в 9.30 в Парке им. С.М. Кирова возле главной сцены. Забег стартует в 10.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU