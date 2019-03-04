2019-03-04T08:04:42+03:00
Общество

Благотворительный забег «Подари цветы бабушке!» состоится в Ижевске

Акция в поддержку домов престарелых пройдет 9 марта
Ардашева Екатерина
Поделиться:
Поздравить бабушек сможет каждыйПоздравить бабушек сможет каждыйФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Любой желающий сможет поздравить одиноких бабушек, проживающих в домах престарелых Удмуртии, с весной и Международным женским днем. Об этом сообщила Администрация Ижевска.

В субботу 9 марта в Парке им. С.М. Кирова, состоится благотворительный забег «Подари цветы бабушке!». Сумма, которую соберут в рамках этого мероприятия, будет направлена на покупку цветов и их доставку в дома престарелых.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке, выбрать дистанцию: 2,5 км или 5 км, и внести стартовый взнос.

Сбор участников состоится 9 марта в 9.30 в Парке им. С.М. Кирова возле главной сцены. Забег стартует в 10.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ней (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина из соседней области задержан в Ижевске по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков
Двоих жителей Удмуртии задержали по подозрению в уличном грабеже
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова со своей собакой Масару приняла участие в фестивале «Сакура»
Временные ограничения введут для движения грузовиков по трассам Удмуртии
Лыжник из Удмуртии выиграл традиционный «Деминский марафон»
Глава Ижевска посетил частный сектор Первомайского района
В Ижевске запланирован повторный рейд по осмотру кровель
В Ижевск идет весенняя оттепель
Чемпионат и Первенство России по морскому многоборью впервые состоятся в Ижевске
Суд обязал жителя Удмуртии снести построенную им церковь
Ледовая переправа через Каму вновь заработала в Удмуртии
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев приехал в Ижевск на финал командного Кубка России
Два человека погибли при столкновении ВАЗа и грузовика в Удмуртии
Ижевчанин получил федеральную награду за спасение подростков при обрушении дома на Удмуртской
Мед с именем: в Удмуртии планируют разработать новый бренд
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ней
Отопление включили во всех домах на улице Нижней в Ижевске
В зоопарке Ижевска наступила весна: воссоединились рыси
За сутки трое жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников
В Воткинске сошел снег на торговые палатки рынка
В Ижевске вручили награды добровольцам, которые занимаются поиском пропавших людей
Председатель Верховного суда Удмуртии: «Приговор бывшему главе республики будет объективный»
Произошли задержки семи составов из-за неисправности вагона поезда Ижевск-Санкт-Петербург
На улице Азина в Ижевске автобус насмерть сбил пешехода
Региональный оператор Удмуртии предложил ввести штраф за парковку около мусорных баков
В Ижевске локализовали место порыва на улице Нижняя
Из-за схода снега с крыши здания в Ижевске погиб человек