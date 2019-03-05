В Ижевск приехала участница шоу “Stand up” Юлия Ахмедова
Участница шоу “Stand up” Юлия Ахмедова, ее сестра Александра и концертный директор Дмитрий Демьян попробовали перепечи в Ижевске. А еще Юлия и ее команда помогут детскому центру города.
Детский центр встретил Юлию и ее команду в удмуртских традициях. На стол поставили перепечи, спели песни на удмуртском языке, а педагог центра надела удмуртский костюм и монисто. Дети выступили перед гостями и рассказали о себе.
Больше всего гостей поразила история двух братьев: старший попрошайничал, чтобы прокормить младшего.
Юлия и ее команда помогут центру материально и постараются улучшить медицинское обслуживание. Дети получили билеты на концерт Юлии.
ИСТОЧНИК KP.RU