В Ижевск приехала участница шоу “Stand up” Юлия Ахмедова

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-05T06:14:26+03:00

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Участница шоу “Stand up” Юлия Ахмедова, ее сестра Александра и концертный директор Дмитрий Демьян попробовали перепечи в Ижевске. А еще Юлия и ее команда помогут детскому центру города.

Детский центр встретил Юлию и ее команду в удмуртских традициях. На стол поставили перепечи, спели песни на удмуртском языке, а педагог центра надела удмуртский костюм и монисто. Дети выступили перед гостями и рассказали о себе.

Больше всего гостей поразила история двух братьев: старший попрошайничал, чтобы прокормить младшего.

Юлия и ее команда помогут центру материально и постараются улучшить медицинское обслуживание. Дети получили билеты на концерт Юлии.

ИСТОЧНИК KP.RU