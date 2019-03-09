Кровлю в ижевской школе №85 отремонтируют летом

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-09T15:05:08+03:00

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После того, как 7 марта в соцсетях появилось сообщение о протечке кровли в школе № 85, Администрация Ижевска взяла ситуацию под особый контроль. На место выехал Дмитрий Чистяков, заместитель Главы Администрации Ижевска по социальной политике. Он лично осмотрел место протечек и пообщался с руководством школы.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, капитальный ремонт кровли будет обязательно проведен летом этого года. Работы уже включены в городской план первоочередного ремонта городских школ, утвержденного Главой Ижевска.

В связи с потеплением состояние школьной кровли находится под постоянным наблюдением, и безопасности детей ничто не угрожает. Школьные помещения, где имеются протечки (часть коридора и спортзал) обесточены. Если протекания обнаружатся в учебных кабинетах, эти помещения выведут из учебного процесса.

В данный момент руководству школы дополнительно рекомендовано организовать работы по прочистке водостоков.

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ИСТОЧНИК KP.RU