В Ижевске состоится Всероссийский турнир по настольному теннису среди молодежи
Всероссийский турнир по настольному теннису среди юношей и девушек состоится в Ижевске 29-31 марта 2019 г. Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии, соревнования пройдут в спортивном манеже АУ УР «КССШОР» по адресу ул. Кооперативная д.9.
Турнир посвящен памяти О.А. Богданова, который много лет проработал председателем ФСО «Локомотив» и внес огромный вклад в развитие и популяризацию настольного тенниса в Удмуртской Республике.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие юноши и девушки 2005-2008 года рождения, оплатившие лицензионный взнос в Федерацию настольного тенниса России за 2019 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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