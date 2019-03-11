2019-03-11T17:00:52+03:00
Общество

Школьники из Ижевска получат призы за пятерки

«Комсомольская правда»-Ижевск» определила первых победителей промежуточного розыгрыша проекта «Учись на 5!»:
Анастасия Волкова
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«Комсомольская правда»-Ижевск» определила первых победителей промежуточного розыгрыша школьного проекта «Учись на 5!». Ижевские школьники получили призы за пятерки.

И так, VR-очки и сертификат на 1000 руб в Корпорацию «Центр» получает Булдыгина Александра из 6 «Б» класса (МБОУ «СОШ №63»), наушники и сертификат на 1000 руб. в Корпорацию «Центр» - Колупаева Арина из 5 «А» класса (МБОУ «СОШ №72), компьютерные колонки и сертификат на 1000 руб в Корпорацию «Центр» - Якимова Дарья из 6 «Б» класса (МБОУ СОШ №28»), геймпад и сертификат в Корпорацию «Центр» на 1000 руб - Бахтияров Артем из 6 «А» класса (МБОУ «СОШ №48».

Получить заслуженные призы можно по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная 4б по будням с 09 до 18 часов. При получении приза необходимо обязательно предъявить дневник с оценкой по тому предмету, который указан в выигрышном купоне. С ребенком за подарком должен подойти его законный представитель.

Напомним, что в этом году «Учись на 5!» в Ижевске стартовал 25 февраля. Принять в нем участие смогут ученики 5-8 классов, которые за свои честно заработанные «пятерки» получат классные призы. Кроме того, в рамках проекта запустилось и онлайн-голосование, где ижевчане выберут лучший класс, лучшую школу и лучшего классного руководителя. Проголосовать за кандидатов можно в специальном разделе на нашем сайте. Победители получат не менее крутые подарки.

Подробнее о проекте.

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Итоги первого промежуточного розыгрыша "Учись на 5".

ИСТОЧНИК KP.RU

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