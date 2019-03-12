В Ижевск приедет полпред президента России Игорь Комаров
Полпред поучаствет в заседании по поддержке талантливой молодежи
фото: официальный сайт полпреда президента России в ПФО
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Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров приедет в Ижевск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
12 марта в доме дружбы народов Игорь Комаров поучаствует в заседании по выявлению, поддержке и развитию талантов у детей и молодежи. На заседании будут присутствовать главы всех субъектов ПФО.
В тот же день Игорь Комаров отправится на совместное выездное совещание секретаря совета безопасности России.
ИСТОЧНИК KP.RU