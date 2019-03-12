В Ижевск приедет полпред президента России Игорь Комаров

СЕГОДНЯ 06:10 2019-03-12T06:10:59+03:00

Полпред поучаствет в заседании по поддержке талантливой молодежи

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Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров приедет в Ижевск с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

12 марта в доме дружбы народов Игорь Комаров поучаствует в заседании по выявлению, поддержке и развитию талантов у детей и молодежи. На заседании будут присутствовать главы всех субъектов ПФО.

В тот же день Игорь Комаров отправится на совместное выездное совещание секретаря совета безопасности России.

ИСТОЧНИК KP.RU