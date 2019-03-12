Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса мемов
Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева выложила в своем инстаграм лучшие мемы с собой. Напомним, недавно фигуристка объявляла конкурс на лучший мем с ней.
автор мема: Таня Лупина
автор мема: Алексей Шашин
-Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе Вконтакте “Фегурка”. Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась, - написала Туктамышева.
автор мема: Евгений Вишняков
Автор мема: Сюзанна Аликберова
Сама Елизавета отметила мемы “Постолимпийский сезон”, “Черепашки Ниндзя” и “Форсаж”. Редакция “Фегурки”, в которой проходил конкурс, выбрала мемы “Лифчик”, “Пенсионный фонд”, “Гармошка” и “Сияние”. Главный трофей - автографы Елизаветы Туктамышевой.
автор мема: Екатерина Киселева
ИСТОЧНИК KP.RU
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