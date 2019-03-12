2019-03-12T06:51:55+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса мемов

Лучшие работы фигуристка выложила в Instagram
Анастасия Захарова
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фото: fsrussiaфото: fsrussia
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Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева выложила в своем инстаграм лучшие мемы с собой. Напомним, недавно фигуристка объявляла конкурс на лучший мем с ней.

автор мема: Таня Лупина

автор мема: Таня Лупина

автор мема: Алексей Шашин

автор мема: Алексей Шашин

-Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе Вконтакте “Фегурка”. Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась, - написала Туктамышева.

автор мема: Евгений Вишняков

автор мема: Евгений Вишняков

Автор мема: Сюзанна Аликберова

Автор мема: Сюзанна Аликберова

Сама Елизавета отметила мемы “Постолимпийский сезон”, “Черепашки Ниндзя” и “Форсаж”. Редакция “Фегурки”, в которой проходил конкурс, выбрала мемы “Лифчик”, “Пенсионный фонд”, “Гармошка” и “Сияние”. Главный трофей - автографы Елизаветы Туктамышевой.

автор мема: Екатерина Киселева

автор мема: Екатерина Киселева

ИСТОЧНИК KP.RU

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