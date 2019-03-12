В Ижевске не работают светофоры
Автомобилисты жалуются на пробки на дорогах утром 12 марта. Регулировщик на многих светофорах не работает.
-Доброе утро! Не работает светофор на одном из пешеходных переходов по ул 40 лет победы. Будьте бдительны. Всем хорошего дня, - написал Альфред Николаевич в группе ИГГС “Вконтакте”.
-Петрова&Автозаводская не работает светофор, аккуратнее там, - написал пользователь Сергей Штин.
-Чугуевского-Карла Маркса не работает светофор. Огромная пробка в сторону Карла Маркса, - написала Лена Соколова.
-40 Лет Победы, остановка Татьяны Барамзиной, не работает светофор, чтим пеших, - сообщает Александр Широбоков
-На Новоажимова два светофора подряд приуныли, аккуратно, - рассказывает Рузанна Гареева.
-Перекресток Советская - Пушкинская, "устал" светофор, - говорит Наталия Александрова.
-30 лет Победы-Студенческая, у ИжГТУ приуныли светофоры. Аккуратно! - пишет Евгения.
“Яндекс” оценивает пробки в Ижевске на 7 баллов.
Предполагают, что светофоры отключаются из-за сырости. Отметим, сегодня ожидается дождь со снегом и температура воздуха 0…+2 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU