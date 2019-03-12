В Ижевске не работают светофоры

СЕГОДНЯ 07:30 2019-03-12T07:30:37+03:00

Автомобилисты жалуются на тяжелую ситуацию в городе

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Автомобилисты жалуются на пробки на дорогах утром 12 марта. Регулировщик на многих светофорах не работает.

-Доброе утро! Не работает светофор на одном из пешеходных переходов по ул 40 лет победы. Будьте бдительны. Всем хорошего дня, - написал Альфред Николаевич в группе ИГГС “Вконтакте”.

-Петрова&Автозаводская не работает светофор, аккуратнее там, - написал пользователь Сергей Штин.

-Чугуевского-Карла Маркса не работает светофор. Огромная пробка в сторону Карла Маркса, - написала Лена Соколова.

-40 Лет Победы, остановка Татьяны Барамзиной, не работает светофор, чтим пеших, - сообщает Александр Широбоков

-На Новоажимова два светофора подряд приуныли, аккуратно, - рассказывает Рузанна Гареева.

-Перекресток Советская - Пушкинская, "устал" светофор, - говорит Наталия Александрова.

-30 лет Победы-Студенческая, у ИжГТУ приуныли светофоры. Аккуратно! - пишет Евгения.

“Яндекс” оценивает пробки в Ижевске на 7 баллов.

Предполагают, что светофоры отключаются из-за сырости. Отметим, сегодня ожидается дождь со снегом и температура воздуха 0…+2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU