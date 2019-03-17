Ижевчанки тратят на салоны красоты 3700 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-17T10:40:03+03:00

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Минимальный пакет "красивых" услуг обходится ижевчанкам в 3700 рублей ежемесячно. Соответствующую статистику опубликовали эксперты «Авито».

Самой популярной услугой у горожанок остается манюкир и педикюр. А на последнем месте, как и в прошлом году, обосновались СПА-процедуры.

В целом по России, женщины тратят на себя порядка 5500 рублей. Меньше всего на услуги красоты тратят ижевчанки и жительницы Тольяти. Дороже всего пакет услуг в Москве - там женщины тратят около 8700 рублей.

Дешевле всего походы к косметологам и в СПА обходятся для жительниц Тольятти и Ижевска – в среднем они тратят на себя в 3 700 рублей. Дороже всего пакет услуг в Москве – 8 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU