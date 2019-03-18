В результате ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске пострадал мужчина
Столкнулись грузовик и автомобиль «Рено Дастер»
Фото: ИГГС
Изменить размер текста:
В Ижевске, 18 марта, в понедельник на Воткинском шоссе столкнулись грузовик и машина «Рено Дастер». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- В результате столкновения пострадал водитель «Рено Дастер» мужчина, его увезли в больницу, - сообщает ведомство.
Фото: ИГГС
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Из-за ДТП по Воткинскому шоссе нет движения троллейбуса №1 (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Пропавшую школьницу из Удмуртии нашли в Санкт-Петербурге. Подробности истории.
Глава Удмуртии: "Ижевск провалил сезон уборки снега".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»