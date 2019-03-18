В результате ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-18T11:05:31+03:00

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В Ижевске, 18 марта, в понедельник на Воткинском шоссе столкнулись грузовик и машина «Рено Дастер». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- В результате столкновения пострадал водитель «Рено Дастер» мужчина, его увезли в больницу, - сообщает ведомство.

Фото: ИГГС

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU