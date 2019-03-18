2019-03-18T14:47:08+03:00
Общество

Уроженец Удмуртии пробежал около 7 000 км через Японию и Австралию

Такой марафон он пробежал, чтобы помочь жителям Африки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: facebook.com/runacrossnewzealandФото: facebook.com/runacrossnewzealand
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Уроженец Можги Руслан Шакин, который живет в Лос-Анджелесе пробежал более семи тысяч километров, чтобы помочь жителям Африки. Об этом сообщает портал «Можга сегодня».

Руслану 38 лет, и он с детства никогда не занимался профессиональным спортом, но четыре года назад он начал бегать сначала пять километром, потом 10 км, полумарафон, марафон, и пересек Японию за 53 дня.

Фото: facebook.com/runacrossnewzealand

Фото: facebook.com/runacrossnewzealand

- Ко мне в руки попала автобиография человека, который создал благотворительную водную организацию в Нью-Йорке, и уже 12 лет они помогают людям в Африке, строя различные сооружения, чтобы у людей был доступ к чистой воде. Я решил, что объявлю сбор и 50% от того, что мне удастся собрать, пойдет на помощь этим людям, а 50% — на моё путешествие. Моей целью является сбор денег на один водный проект, который стоит 10 тысяч долларов. Это обеспечит водой одну африканскую общину, порядка 300 человек. С этой целью я и приступил к забегу по Австралии, - рассказал Руслан о цели своего забега.

Вода, еда, запасная одежда и палатка у Руслана хранятся в специальной коляске, с которой он бежал всю дистанцию. Были и опасные моменты, например, большие грузовики ночью пролетали на огромной скорости, когда сложно заметить человека с коляской, и Руслан быстро отказался от идеи бежать по ночам. Хотя изначально это казалось отличным решением в такую жаркую погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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