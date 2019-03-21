2019-03-21T11:39:51+03:00
Общество

Житель Удмуртии примет участие в соревнованиях по зимнему плаванию в Петрозаводске

В соревнованиях примут участие 225 спортсменов из 13 стран
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: winterswimming.ruФото: winterswimming.ru
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Житель Воткинска поедет на международные соревнования по зимнему плаванию в Петрозаводске. Об этом сообщает Портал votkinsk.net.

С 27 по 31 марта на Онежском озере пройдут соревнования, на которые зарегистрировались уже 225 спортсменов из 13 стран. Организаторы соревнований уже подготовили прорубь длиной 25 метров.

Фото: портал Воткинск.нет

Фото: портал Воткинск.нет

Спортсмены будут бороться за Кубок наций на заключительном этапе кубка мира по зимнему плаванию. Однин из спортсменов – воткинский «морж» Николай Вольхин.

Чемпион мира по зимнему плаванию Николай Вольхин выиграл две золотые награды на соревнованиях в Тюмени. В интервью «Комсомолке» он рассказал удивительную историю своей жизни: как ходил в плавание на атомной подводной лодке, как стал моржом и как выиграл чемпионат мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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