На улице Пойма в Ижевске нашли труп мужчины в пожаре
В ночь на 23 марта в Ижевске на улице Пойма загорелся склад. Как сообщает ГУ МЧС по Удмуртии, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.
Фото: Ильнар Ижгранов в ИГГС
- К тушению привлекалось 12 единиц техники и 38 человек личного состава. Уничтожено огнем помещение склада и товарно-материальные ценности, - говорится в информации от МЧС.
Фото: Ильнар Ижгранов в ИГГС
Жители, в свою очередь, в группе ИГГС рассказывают, что там погиб мужчина, который занимался на территории склада растениеводством.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
На трассе Удмуртии столкнулись "легковушка" и грузовик. Подробности ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожары в Ижевске и Удмуртии»