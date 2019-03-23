2019-03-23T10:19:37+03:00
Происшествия

На улице Пойма в Ижевске нашли труп мужчины в пожаре

Огонь почти полностью уничтожил склад
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Тимур Морилов в ИГГСФото: Тимур Морилов в ИГГС
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В ночь на 23 марта в Ижевске на улице Пойма загорелся склад. Как сообщает ГУ МЧС по Удмуртии, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Фото: Ильнар Ижгранов в ИГГС

Фото: Ильнар Ижгранов в ИГГС

- К тушению привлекалось 12 единиц техники и 38 человек личного состава. Уничтожено огнем помещение склада и товарно-материальные ценности, - говорится в информации от МЧС.

Фото: Ильнар Ижгранов в ИГГС

Фото: Ильнар Ижгранов в ИГГС

Жители, в свою очередь, в группе ИГГС рассказывают, что там погиб мужчина, который занимался на территории склада растениеводством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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