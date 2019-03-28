В Ижевске жители домов сделали «дамбу» во дворе
В Ижевске жители решились на весьма креативный шаг, чтобы не допустить затопление дома и двора. Как видно по опубликованным фотографиям, они сделали своеобразную дамбу – разложили мешки с песком вдоль проезжей улицы, чтобы вода на подступала к зданиям.
Такому креативу восхищаются и остальные.
- 15 мешков песка, и вуаля! Гарри Гудини грызёт ногти. Шёл 2019 год... - пишет Олег.
Фото: vk.com/zlou18
Кстати, в городе уже начались командно-штабные учения по подготовке к паводку. Как сообщает пресс-служба Ижевска, осмотрели технику, попробовали себя в экстренной ситуации. Рассказывают, что сейчас для ликвидации ЧС сформированы 20 бригад из 37 единиц техники, 117 единиц личного состава готовы к быстрому реагированию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему дорожники посыпают чистый асфальт толстым слоем песка?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»