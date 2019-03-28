В Ижевске жители домов сделали «дамбу» во дворе

СЕГОДНЯ 06:16 2019-03-28T10:49:28+03:00

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В Ижевске жители решились на весьма креативный шаг, чтобы не допустить затопление дома и двора. Как видно по опубликованным фотографиям, они сделали своеобразную дамбу – разложили мешки с песком вдоль проезжей улицы, чтобы вода на подступала к зданиям.

Такому креативу восхищаются и остальные.

- 15 мешков песка, и вуаля! Гарри Гудини грызёт ногти. Шёл 2019 год... - пишет Олег.

Фото: vk.com/zlou18

Кстати, в городе уже начались командно-штабные учения по подготовке к паводку. Как сообщает пресс-служба Ижевска, осмотрели технику, попробовали себя в экстренной ситуации. Рассказывают, что сейчас для ликвидации ЧС сформированы 20 бригад из 37 единиц техники, 117 единиц личного состава готовы к быстрому реагированию.

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ИСТОЧНИК KP.RU