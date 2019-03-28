2019-03-28T16:51:31+03:00
Общество

Как обследовали леопарда Басура в зоопарке Удмуртии

В Удмуртском зоопарке показали работу нового медоборудования для животных
МИРГАЛИМОВА Эльмира
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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27 марта в рамках программы поддержки содержания белых медведей в зоопарках России, в Удмуртский зоопарк приехали директора из 15 зоопарков страны, в которых содержатся белые медведи. Перед специалистами провели ветеринарное обследование на новом оборудовании, которым могут похвастаться не все зоопарки страны.

Новое оборудование: аппарат УЗИ, эндоскоп и рентгеновский дигитайзер или оцифровщик рентгеновских снимков.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Диагностику нового оборудования провели на леопарде Басуре. Его решили обследовать из-за случившийся в ноябре 2017 года прободения (перфорации – Прим.Ред.) язвы, то есть образования сквозного отверстия в стенке желудка.

- Мы заметили, как наш леопард стал вялым и постоянно отказывался от корма. Особым своевременным звоночком для нас стала обильная рвота Басура. Мы, не мешкая, провели ему операцию, где все прочистили. После этого он намного лучше стал себя чувствовать, - рассказывает специалист зоопарка.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Сейчас с Басуром все хорошо, он полностью перешел на свой нормальный рацион. Как известно, вне воли леопарды могут жить до 20 лет. Басуру десять.

Результаты диагностики подтвердили, что леопард здоров и его жизни ничего не угрожает. По словам, Светланы Малышевой, в зоопарке Удмуртии созданы прекрасные условия для содержания, экспонирования и сохранения видов животных.

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Как обследовали леопарда Басура в зоопарке Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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