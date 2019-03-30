Двух подростков сбили в Ижевске
В Ижевске, 30 марта, в субботу, водитель, не заметив двух девочек переходящих дорогу, сбил их. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Водитель машины «Тойота», 42-летний мужчина, проезжая на перекрестке улиц Максима Горького и пер. Широкий не заметил двух девочек 8 и 11 лет и сбил их. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. Обеих девочек увезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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