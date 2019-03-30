«Участвую уже в третий раз»: Полсотни ижевчан уже спели «Песни нашей Победы»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-30T14:35:02+03:00

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Проект «Песни нашей Победы» стартовал пару недель назад. И за это время участниками стали полсотни ижевчан разных возрастов и профессий.

- Я участвую уже в третий раз. В этом году выбрала песню, которую знаю давно – «Фронтовой санбат», и пришла без подготовки. А год назад исполняла «Споемте, друзья». Очень волнительно, но я участвую, - рассказала 82-летняя Мария Санникова. - Люблю петь. Хочется двойной праздник отметить активно – 9 мая у меня еще и день рождения. Я была еще маленькая в войну, поэтому у меня нет никаких воспоминаний, а вот мой отец в 1941 году вернулся домой раненым, на костылях. На всю жизнь травма.

С 1 апреля песни в исполнении участников проекта начнут звучать в эфире радио «Адам» (12+). Лучшие по мнению организаторов проекта исполнители встретятся в полуфинале – первый состоится уже 7 апреля. Но прием заявок на этом не заканчивается.

- Каждая песня из списка прозвучит в эфире дважды. Поэтому если участник, например, хочет спеть «Тучи в голубом», но не успевает к 1 апреля, он может записать ее к 15 апреля. Главное, записать песню за два дня до эфира – график указан на сайте, - сообщает программный директор радиостанции «Адам» Денис Погодин.

Кстати, в этом году в проекте появилась новая номинация – «Стихи Победы». Участникам надо выбрать любое стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне (хронометраж до 1 минуты), зачитать его на видео и загрузить на сайт.

Как проходит проект?

Март-апрель. Выбираете песню на сайте, записываете ее дома или в студии радио «Адам».

1-26 апреля. Песни в вашем исполнении звучат в эфире радио «Адам». В конце каждой недели команда радиостанции выбирает лучших участников – полуфиналистов проекта.

6, 13, 20 и 27 апреля. Полуфиналы. Из лучших исполнителей профессиональное жюри выберет 10 финалистов.

9 мая. Гала-концерт с участием финалистов у монумента «Навеки с Россией».

Для лиц старше 18 лет. Организатор ООО «Ариго».

Сроки акции с 4 марта по 9 мая 2019 г.

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18+

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За помощь в организации проекта «Песни нашей Победы» благодарим генерального партнера ПАО «Промсвязьбанк».

Песни нашей Победы. Герои . Мария Санникова.Участница юбилейного сезона проекта Песни нашей Победы Мария Санникова

ИСТОЧНИК KP.RU