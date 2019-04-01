Спортсмен из Удмуртии установил рекорд России по жиму штанги 50 кг

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-01T09:07:54+03:00

У него наибольшее количество повторений на минуту

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Спортсмен из Удмуртии Роман Скобкарев установил рекорд России по жиму штанги 50 кг. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.

В Московской области прошел открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу (силовое троеборье – Прим. ред.). В весовой категории 90 кг представитель Удмуртии Роман Скобкарев одержал победу в народном жиме в рамках чемпионата Европы IPL по пауэрлифтингу. За минуту он сделал 82 повторений.

Также Роман занял второе места в абсолютном зачете.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/700453" frameborder="0"></iframe> Роман Скобкарев из Удмуртии установил рекорд России по жиму штанги 50 кг..

ИСТОЧНИК KP.RU