Спортсмен из Удмуртии установил рекорд России по жиму штанги 50 кг
Спортсмен из Удмуртии Роман Скобкарев установил рекорд России по жиму штанги 50 кг. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.
В Московской области прошел открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу (силовое троеборье – Прим. ред.). В весовой категории 90 кг представитель Удмуртии Роман Скобкарев одержал победу в народном жиме в рамках чемпионата Европы IPL по пауэрлифтингу. За минуту он сделал 82 повторений.
Также Роман занял второе места в абсолютном зачете.
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Роман Скобкарев из Удмуртии установил рекорд России по жиму штанги 50 кг..
ИСТОЧНИК KP.RU
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