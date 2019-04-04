Ижевский Концерн «Калашников» начал продажу нового пневматического оружия

СЕГОДНЯ 07:08 2019-04-04T07:08:54+03:00

Известна цена на две новинки

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Концерн «Калашников» запустил в продажу новую пневматическую винтовку Baikal МР-555К и пневматический пистолет МР-657РСР. Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», это оружие предназначено для спортивной и учебно-тренировочной стрельбы.

В частности, рассказывают специалисты, винтовка сделана на базе МР-553К и отличается от нее принципом действия и улучшенной эргономикой.

- Винтовка снабжена съемным диоптрическим прицелом и регулируемой кольцевой мушкой для максимально точной стрельбы, - рассказали в пресс-службе.

Фото: «Калашников Медиа»

А пневматический пистолет МР-657 PCP пригоден для стрельбы в классе «Стандартный пневматический пистолет». Схема работы пневматики с предварительной накачкой обеспечивает качественные характеристики стрельбы и меньше зависит от колебаний температуры внешней среды, уточняют специалисты.

Новое оружие можно купить через официальный сайт или через фирменную сеть бренд-зон. Розничная цена винтовки 14 990 рублей. Розничная цена пистолета - 13 990 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU