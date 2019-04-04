Лаборатория по выращиванию конопли была обнаружена полицейскими в Удмуртии
В Удмуртии сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике задержали 27-летнего жителя Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В доме подозреваемого полиция обнаружила лабораторию по выращиванию конопли и дальнейшего производства наркотика с целью сбыта через интернет, - сообщает ведомство.
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
В ходе обыска было изъято 49 кустов растительного происхождения и оборудование для выращивания растения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотиков». Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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