Лаборатория по выращиванию конопли была обнаружена полицейскими в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-04T11:20:13+03:00

В ходе обыска было изъято 49 кустов растения

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В Удмуртии сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике задержали 27-летнего жителя Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В доме подозреваемого полиция обнаружила лабораторию по выращиванию конопли и дальнейшего производства наркотика с целью сбыта через интернет, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В ходе обыска было изъято 49 кустов растительного происхождения и оборудование для выращивания растения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотиков». Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU