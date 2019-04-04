2019-04-04T11:20:13+03:00
Происшествия

Лаборатория по выращиванию конопли была обнаружена полицейскими в Удмуртии

В ходе обыска было изъято 49 кустов растения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике задержали 27-летнего жителя Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В доме подозреваемого полиция обнаружила лабораторию по выращиванию конопли и дальнейшего производства наркотика с целью сбыта через интернет, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В ходе обыска было изъято 49 кустов растительного происхождения и оборудование для выращивания растения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотиков». Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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