«Выбираем лучших из лучших»: Первый полуфинал «Песен нашей Победы» пройдет в Ижевске

4 Апр 18:03 2019-04-04T18:03:31+03:00

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Уже 6 апреля в Ижевске пройдет первый полуфинал проекта «Песни нашей Победы. Герои». Всего за три дня, с 1 по 3 апреля, организаторы проекта – радиостанция «Адам» отобрала 14 полуфиналистов.

- С 1 апреля мы начали прослушивать песни в исполнении наших участников, в записи. Каждый день мы выбираем лучших из лучших – они и проходят в полуфинал. Таких полуфиналов у нас будет четыре: 6, 13, 20 и 27 апреля. За эти 4 дня мы выберем 10 финалистов, которые и выступят на гала-концерте 9 Мая, - рассказывают организаторы.

Несмотря на старт отбора, заявки принимаются до конца апреля. Срок записи зависит от выбранной песни: график представлен на сайте izhlife.ru/pobeda.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА?

Радио Адам. Песни нашей Победы.

С 4 марта по 26 апреля – спеть песню

1. Выбрать одну из 60 песен на сайте izhlife.ru/pobeda.

2. Записать ее дома или в студии радио «Адам» (чтобы записаться в студии, надо предварительно позвонить по телефону 945-045)

3. Прислать видео- или аудиозапись, оставив заявку на сайте izhlife.ru/pobeda. Запись необходимо отправить за два дня до эфира – график указан на сайте проекта

Прочитать стихотворение

Это специальная номинация юбилейного сезона проекта «Песни нашей победы».

1. Самостоятельно выбрать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне (хронометраж до 1 минуты).

2. Зачитать его на видео

3. Загрузить на сайт izhlife.ru/pobeda.

4. Участник с лучшим прочтением, по мнению команды радио «Адам», прочтет стихи на гала-концерте проекте 9 мая

За помощь в организации проекта «Песни нашей Победы» благодарим генерального партнера ПАО «Промсвязьбанк».

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ИСТОЧНИК KP.RU