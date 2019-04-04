«Выбираем лучших из лучших»: Первый полуфинал «Песен нашей Победы» пройдет в Ижевске
Уже 6 апреля в Ижевске пройдет первый полуфинал проекта «Песни нашей Победы. Герои». Всего за три дня, с 1 по 3 апреля, организаторы проекта – радиостанция «Адам» отобрала 14 полуфиналистов.
- С 1 апреля мы начали прослушивать песни в исполнении наших участников, в записи. Каждый день мы выбираем лучших из лучших – они и проходят в полуфинал. Таких полуфиналов у нас будет четыре: 6, 13, 20 и 27 апреля. За эти 4 дня мы выберем 10 финалистов, которые и выступят на гала-концерте 9 Мая, - рассказывают организаторы.
Несмотря на старт отбора, заявки принимаются до конца апреля. Срок записи зависит от выбранной песни: график представлен на сайте izhlife.ru/pobeda.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА?
Радио Адам. Песни нашей Победы.
С 4 марта по 26 апреля – спеть песню
1. Выбрать одну из 60 песен на сайте izhlife.ru/pobeda.
2. Записать ее дома или в студии радио «Адам» (чтобы записаться в студии, надо предварительно позвонить по телефону 945-045)
3. Прислать видео- или аудиозапись, оставив заявку на сайте izhlife.ru/pobeda. Запись необходимо отправить за два дня до эфира – график указан на сайте проекта
Прочитать стихотворение
Это специальная номинация юбилейного сезона проекта «Песни нашей победы».
1. Самостоятельно выбрать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне (хронометраж до 1 минуты).
2. Зачитать его на видео
3. Загрузить на сайт izhlife.ru/pobeda.
4. Участник с лучшим прочтением, по мнению команды радио «Адам», прочтет стихи на гала-концерте проекте 9 мая
За помощь в организации проекта «Песни нашей Победы» благодарим генерального партнера ПАО «Промсвязьбанк».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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