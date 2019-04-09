Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вернулась в Россию из Японии

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-09T12:06:15+03:00

В Японии она участвовала в ледовом шоу

Изменить размер текста: A A

Чемпионка мира, олимпийская чемпионка фигуристка из Ижевска Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.

Несмотря на то, что рейс фигуристки задержали и в Москве она появилась только в пять утра, преданные поклонники дождались ее. Фанаты приготовили ей большой баннер, где было написано «Алина, мечты сбываются! Спасибо!». Прилетевшей чемпионке вручили много букетов цветов.

Фото: instagram.com/teamzagitova

Напомним, уже 20 апреля Алина Загитова примет участие в шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

А также 11 апреля чемпионка мира примет участие в съемках шоу «Вечерний Ургант».

Алина Загитова вернулась в Россию 2019 3 9.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Алина Загитова настолько крута, что попала в топ-100 рейтинга журнала Forbes! Подробнее.

- Чем могло бы обернуться поражение на чемпионате мира в Японии для Алины Загитовой.

Alina Zagitova Lara Croft 2019.03.31 Stars On Ice 2019 чемпионка мира.Alina Zagitova 2019.03.31 Stars On Ice 2019 Survivor Tomb Raider Lara Croft 1080p 30fps #Zagitova #Загитова #AlinaZagitova #АлинаЗагитова #StarsOnIce #StarsOnIceJapan #SOI #JapanIceShow #ZagitovaExhibitionGala #ZagitovaEX #ЗагитоваПоказательныеВыступления #ЗагитоваПВ #RedBallerina #КраснаяБалерина #НастоящийРекордсменТолькоОдин

ИСТОЧНИК KP.RU