2019-04-09T12:06:15+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вернулась в Россию из Японии

В Японии она участвовала в ледовом шоу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/teamzagitovaФото: instagram.com/teamzagitova
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Чемпионка мира, олимпийская чемпионка фигуристка из Ижевска Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.

Несмотря на то, что рейс фигуристки задержали и в Москве она появилась только в пять утра, преданные поклонники дождались ее. Фанаты приготовили ей большой баннер, где было написано «Алина, мечты сбываются! Спасибо!». Прилетевшей чемпионке вручили много букетов цветов.

Фото: instagram.com/teamzagitova

Фото: instagram.com/teamzagitova

Напомним, уже 20 апреля Алина Загитова примет участие в шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

А также 11 апреля чемпионка мира примет участие в съемках шоу «Вечерний Ургант».

Алина Загитова вернулась в Россию 2019 3 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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