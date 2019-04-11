Дмитрий Медведев пошутил в ответ на вопрос школьников из Ижевска о конфликте с подчиненными

СЕГОДНЯ 06:02 2019-04-11T06:03:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьники из Ижевска презентовали свой проект и смогли задать интересующие вопросы Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву. Состоялся открытый урок «ПроеКТОриЯ», который был посвящен профессии руководителя. С помощью видеосвязи в студию вывели четыре города – Санкт-Петербург, Тюмень, Обнинск и Ижевск. Там ребята разрабатывали проекты и сталкивались в различными проблемами.

Фото: скриншот видео

В частности, ижевские школьники попробовали дать ответы на вопрос о том, появится ли в регионе новый класс молодых бизнесменов? Вместе с правительством Удмуртии они решали, как помочь студентам и школьникам, которые рискнули открыть свой бизнес. И ответ был практически найден – они предложили Председателю Правительства страны рассмотреть возможность снижения возраста получения грантов с 18 до 16 лет. При работе в команде так или иначе каждый из них столкнулся с тем, что приходится руководить группой.

Фото: скриншот видео

- А часто ли вам приходится совещаться со своими подчиненными? И что вы делаете, если их мнение прямо противоположное? – спросили школьники из Ижевска Дмитрия Медведева.

- Конечно, я каждый день совещаюсь со своими коллегами. Я все время с ними советуюсь. Если возникают расхождения, в том числе если их мнение отличается от моего, анализирую все факторы, потом реализую в жизнь свое решение, - пошутил Дмитрий Медведев.

Фото: скриншот видео

Но затем и серьезно ответил на сложный вопрос.

- Каждый руководитель должен внимательно относиться к тому, чтобы выслушать все позиции. Если вы, будучи руководителем, чувствуете, что ваше решение правильное, то тут наступает ответственность руководителя – провести в жизнь свое решение, а не «поплыть»: «а вот он так считает, а этот так, ну не знаю, давайте на недельку задержимся». В этом смысле определенная порция решительности руководителю нужна, - ответил Председатель Правительства России.

Кстати, школьники из Ижевска, в рамках данного урока, презентовали разработку, которая поможет привлечь людей к раздельному сбору мусора. Они предложили вознаграждать за это различными купонами, которые потом можно будет обменять на скидку в магазинах. Идею уже рассказали главе Удмуртии Александру Бречалову.

Всероссийский открытый урок ПроеКТОриЯ .Дмитрий Медведев принял участие в открытом уроке ПроеКТОриЯ на тему Профессия руководитель и ответил на вопросы школьников. 01:20 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 04:55 Команды старшеклассников из четырех городов о своем опыте работы руководителями 08:34 Все команды смогут поделиться впечатлениями о своем опыте и задать вопрос председателю правительства 09:09 Вопрос Дмитрию Медведеву: Почему вы решили стать руководителем? 11:06 Как руководитель поступает, если идеального решения нет, а все предложенные недостаточно хороши? 12:41 Получается ли совмещать ваши хобби и увлечения с работой? 15:57 Имеет ли руководитель право на ошибку? 18:17 Часто ли приходится совещаться с подчиненными и что делать, если их мнение противоположно? 19:40 Вопросы из зала 19:45 Любили ли вы ходить в школу и были ли у вас двойки? 20:48 В чем разница между руководителем-мужчиной и руководителем-женщиной? 21:32 Какими главными качествами должен обладать руководитель? 22:31 Вы согласны с тем, что если получается управлять командой из нескольких человек, то получится управлять и командой из нескольких тысяч? 23:20 Какое самое сложное решение в вашей политической карьере? 24:22 Вопрос Дмитрия Медведева школьникам: Кто из присутствующих хочет быть руководителем? 24:41 В каком возрасте проявляются качества и таланты руководителя? 25:20 Как не чувствовать себя виноватым, если приходится увольнять сотрудников, сокращать коллектив? 26:47 Должен ли руководитель постоянно быть на связи? 27:28 Какие книги вы бы посоветовали будущим руководителям и бизнесменам? 28:35 Какое должно быть образование у руководителя и где его можно получить? Подписаться на YouTube канал Правительства РФ: http://www.youtube.com/user/pravitelstvorf?sub_confirmation=1 Дмитрий Медведев в Facebook: https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev Дмитрий Медведев ВКонтакте: http://vk.com/dm Правительство РФ ВКонтакте: http://vk.com/gov Дмитрий Медведев в Instagram: @damedvedev Instagram Правительства РФ: @government_rf Дмитрий Медведев в Твиттере: https://twitter.com/MedvedevRussia

ИСТОЧНИК KP.RU