Не формат по-ижевски: сгоревшие мусорные баки, необычный зверек на дереве и транспорт Деда Мороза
Неделя в Ижевска выдалась жаркой и не только из-за +17 градусов на улице, а еще из-за нелепых и иногда смешных ситуаций, которые происходят в городе.
Предлагаем посмотреть подборку запоминающихся событий недели:
- 9 апреля в одном из дворов загорелись мусорные баки. Казалось бы, кому они могут помешать...
Фото: ИГГС
- Вы когда-нибудь видели на чем ездит Дед Мороз? Кажется, мы нашли его настоящий транспорт!
Фото: Дарья Снидкова
- Ижевск любит своих жителей и всеми возможными способами об этом напоминает!
Фото: ИГГС
- Весьма необычного зверька заметили ижевчане на...дереве! Поугадываем, кто это?
Фото: ИГГС
- Если вы помните, одно из ижевских утр было туманным. Город превратился в настоящий Сайлент Хилл, вспомним как это было.
Фото: izh_online
ИСТОЧНИК KP.RU
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