Не формат по-ижевски: сгоревшие мусорные баки, необычный зверек на дереве и транспорт Деда Мороза

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-12T16:44:37+03:00

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Неделя в Ижевска выдалась жаркой и не только из-за +17 градусов на улице, а еще из-за нелепых и иногда смешных ситуаций, которые происходят в городе.

Предлагаем посмотреть подборку запоминающихся событий недели:

- 9 апреля в одном из дворов загорелись мусорные баки. Казалось бы, кому они могут помешать...

Фото: ИГГС

- Вы когда-нибудь видели на чем ездит Дед Мороз? Кажется, мы нашли его настоящий транспорт!

Фото: Дарья Снидкова

- Ижевск любит своих жителей и всеми возможными способами об этом напоминает!

Фото: ИГГС

- Весьма необычного зверька заметили ижевчане на...дереве! Поугадываем, кто это?

Фото: ИГГС

- Если вы помните, одно из ижевских утр было туманным. Город превратился в настоящий Сайлент Хилл, вспомним как это было.

Фото: izh_online

ИСТОЧНИК KP.RU